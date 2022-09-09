В Новосибирске продают фото Шатунова с автографом за полтора миллиона рублей

В Новосибирске на одном из бесплатных сайтов появилось объявление о продаже фотографии покойного солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова с автографом стоимостью полтора миллиона долларов.

Автор объявления рассказал, что снимок является раритетным, однако откуда он у него взялся распространяться не стал.

"Певец расписался на фото еще в далеком 1988 году. Стоимость такой легендарной фотографии с подписью — 1,5 миллиона рублей", — пишет atas.info.