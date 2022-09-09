В Новосибирске на одном из бесплатных сайтов появилось объявление о продаже фотографии покойного солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова с автографом стоимостью полтора миллиона долларов.
Автор объявления рассказал, что снимок является раритетным, однако откуда он у него взялся распространяться не стал.
"Певец расписался на фото еще в далеком 1988 году. Стоимость такой легендарной фотографии с подписью — 1,5 миллиона рублей", — пишет atas.info.
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