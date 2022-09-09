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Данилко похвалил Пугачёву за то, что красноречиво молчит: "Всё понятно"

Общество

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, заступился за Аллу Пугачёву.

Данилко уверен, что Пугачёва, которая не высказывается о спецоперации на Украине, выбрала верную тактику.

"Она всё правильно делает. В её случае, я вот смотрю, очень многим я бы посоветовал лучше бы они молчали, чем говорили. Молчание — золото", — выразил своё мнение артист.

Шоумену понравились слова о Примадонне российского журналиста Артура Гаспаряна, который высказался о молчаливом красноречии народной артистки СССР.

"Она так красноречиво молчит — все понятно", — отметил Данилко в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Ранее певец Филипп Киркоров сказал, что никто не имеет права нападать на Аллу Пугачёву, так как певица имеет огромные заслуги перед страной.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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