Данилко похвалил Пугачёву за то, что красноречиво молчит: "Всё понятно"

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, заступился за Аллу Пугачёву.

Данилко уверен, что Пугачёва, которая не высказывается о спецоперации на Украине, выбрала верную тактику.

"Она всё правильно делает. В её случае, я вот смотрю, очень многим я бы посоветовал лучше бы они молчали, чем говорили. Молчание — золото", — выразил своё мнение артист.

Шоумену понравились слова о Примадонне российского журналиста Артура Гаспаряна, который высказался о молчаливом красноречии народной артистки СССР.

"Она так красноречиво молчит — все понятно", — отметил Данилко в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Ранее певец Филипп Киркоров сказал, что никто не имеет права нападать на Аллу Пугачёву, так как певица имеет огромные заслуги перед страной.