Украинский шоумен Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, заступился за Аллу Пугачёву.
Данилко уверен, что Пугачёва, которая не высказывается о спецоперации на Украине, выбрала верную тактику.
"Она всё правильно делает. В её случае, я вот смотрю, очень многим я бы посоветовал лучше бы они молчали, чем говорили. Молчание — золото", — выразил своё мнение артист.
Шоумену понравились слова о Примадонне российского журналиста Артура Гаспаряна, который высказался о молчаливом красноречии народной артистки СССР.
"Она так красноречиво молчит — все понятно", — отметил Данилко в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".
Ранее певец Филипп Киркоров сказал, что никто не имеет права нападать на Аллу Пугачёву, так как певица имеет огромные заслуги перед страной.
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