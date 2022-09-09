СК РФ начал проверку о нарушении прав блокадника Королькова

Глава СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав 85-летнего жителя блокадного Ленинграда Бориса Королькова. На протяжении двух десятилетий власти Петербурга игнорировали просьбы починить крышу в многоквартирном доме, где проживает ветеран труда. Пожилой мужчина был вынужден жить в коридоре, так как комнаты и кухню квартиры постоянно затопляло.

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о проведении проверки по факту многолетнего бездействия районных властей Санкт-Петербурга. Ответственные службы 18 лет игнорировали жалобы на дырявую кровлю дома на набережной канала Грибоедова, где живет 85-летний мужчина. Только после внимания общественности управляющая компания провела ремонт крыши.

"Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовать проверку по факту нарушения прав пенсионера и бездействия районных властей на протяжении длительного времени. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК", — пишут в пресс-службе СК.

На протечки пожилой петербуржец жаловался с начала нулевых годов. Коммунальные службы обещали устранить причину протечек, однако не называли конкретных сроков.

Проблема ветерана вызвала широкий резонанс. Общественность полагает, что подобное равнодушие к обстоятельствам жизни пожилых людей неприемлемо. В официальных заявлениях Смольный декларирует заботу о ветеранах и жителях блокадного Ленинграда, однако в реальности не может обеспечить им достойных условий для проживания.

"Негативно оцениваю такое отношение к ветерану. Причем такого отношения не должно быть не только к ветеранам, а вообще к людям, если они исправно платят коммунальные платежи, то все ремонтные работы должны выполняться в срок. Если 18 лет не могут отремонтировать крышу, надо идти в суд на управляющую компанию, такого быть не должно, надо разбираться в причинах, кто здесь виноват", — отметил мундеп МО "Коломна" Илья Киселев.

Проблема протечек крыш в Северной столице особо актуальна и обостряется с каждым осенним сезоном из-за увеличения количества осадков и бездействия коммунальщиков. Петербуржцы массово жалуются в ответственные инстанции с просьбой устранить прорехи в кровлях, однако темпы ремонта жилых зданий в городе недостаточны, виной тому системные проблемы в хозяйственном управлении.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на еще одну проблему содержания Санкт-Петербурга — сохранность исторических зданий. По версии Следкома, чиновники Санкт-Петербурга могли злоупотреблять своими полномочиями во время выдачи разрешений на снос архитектурных памятников.