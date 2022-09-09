В Рязанской области отменили введённый из-за лесных пожаров режим ЧС

В большей части Рязанской области режим чрезвычайной ситуации, который был введён из-за лесных пожаров, отменяется. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. Он отметил, что пожары ликвидированы, также завершается работа по борьбе с задымлениями.

"Для оперативного устранения последствий возгорания, окарауливания и эффективного использования сил и средств с сегодняшнего дня режим ЧС сохраняется только на территориях Рязанского, Спасского и Клепиковского районов», — написал Малков в своём Telegram-канале.