Более четырёх миллионов украинских беженцев прибыли в Россию с начала военной спецоперации по защите Донбасса. Также отмечается, что среди переселенцев 628 тысяч несовершеннолетних детей.
"С февраля границу с РФ пересекли свыше четырёх млн беженцев, включая 628 тыс. детей", — передаёт ТАСС.
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