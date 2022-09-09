В Россию прибыли более 4 млн беженцев с Украины и из Донбасса

Более четырёх миллионов украинских беженцев прибыли в Россию с начала военной спецоперации по защите Донбасса. Также отмечается, что среди переселенцев 628 тысяч несовершеннолетних детей.

"С февраля границу с РФ пересекли свыше четырёх млн беженцев, включая 628 тыс. детей", — передаёт ТАСС.