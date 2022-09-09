Станислав Садальский считает, что граждане Великобритании мечтали видеть на троне не принца Чарльза, а принцессу Диану.
Заслуженный артист РСФСР написал, что королева Елизавета II служила своей стране до последнего вздоха.
Он также отметил, что принцесса Диана была всеобщей народной любимицей.
"Чарльз — не тот король, которого хотел бы видеть у власти народ", — объяснил Садальский.
Актёр уверен, что смерть королевы предзнаменовала "великие перемены" в Великобритании и во всём мире.
"Хотелось бы положительных перемен, хотелось бы мира и благоденствия, но… очень символично было, что ушла королева после встречи с Лиз Трасс", — поделился своим мнением звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".
Ранее политолог Олег Юрин заявил о сохранении британской монархии после смерти Елизаветы II.
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