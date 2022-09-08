Александр Мясников о смерти королевы Елизаветы II: "Боже, покарай Англию!"

Доктор Александр Мясников считает, что благополучная эпоха в Великобритании со смертью королевы Елизаветы II закончилась.

Лозунг "Боже, береги королеву" со смертью королевы Англии перестал быть актуальным. Теледоктор вспомнил другое популярное воззвание.

"Боже, покарай Англию!" — известный лозунг. Кажется к тому и идёт… Ещё одна эпоха закончилась", — написал Мясников в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что после кончины Елизаветы II перепишут гимн Великобритании.