Доктор Александр Мясников считает, что благополучная эпоха в Великобритании со смертью королевы Елизаветы II закончилась.
Лозунг "Боже, береги королеву" со смертью королевы Англии перестал быть актуальным. Теледоктор вспомнил другое популярное воззвание.
"Боже, покарай Англию!" — известный лозунг. Кажется к тому и идёт… Ещё одна эпоха закончилась", — написал Мясников в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что после кончины Елизаветы II перепишут гимн Великобритании.
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