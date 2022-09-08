Экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников перечислил плюсы и минусы ухода от доллара для граждан России.
Ведущие банки РФ начали продавать наличную валюту Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее в издании Global Times написали, что Россия запустила дедолларизацию мира.
Масленников назвал нововведение, связанное с продажей валюты дружественных стран, позитивным, но он не стал советовать покупку непривычных для населения денежных единиц широкому кругу граждан России.
"Юань — да, мировая резервная валюта. И пока только он торгуется на биржах. Однако обслуживает пока не более 4% международного валютного платежного и торгового оборота. Дирхамы и лиры — следующая серия. Торгуйте, пожалуйста. Но что делать с ними дальше?" — цитирует слова эксперта ФАН.
Экономист обращает внимание на высокую инфляцию в Турции, которая достигает 80% годовых. Эксперт советует при принятии экономических решений страховать валютные риски.
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