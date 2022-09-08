Экономист Масленников рассказал о последствиях дедолларизации для россиян

Экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников перечислил плюсы и минусы ухода от доллара для граждан России.

Ведущие банки РФ начали продавать наличную валюту Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее в издании Global Times написали, что Россия запустила дедолларизацию мира.

Масленников назвал нововведение, связанное с продажей валюты дружественных стран, позитивным, но он не стал советовать покупку непривычных для населения денежных единиц широкому кругу граждан России.

"Юань — да, мировая резервная валюта. И пока только он торгуется на биржах. Однако обслуживает пока не более 4% международного валютного платежного и торгового оборота. Дирхамы и лиры — следующая серия. Торгуйте, пожалуйста. Но что делать с ними дальше?" — цитирует слова эксперта ФАН.

Экономист обращает внимание на высокую инфляцию в Турции, которая достигает 80% годовых. Эксперт советует при принятии экономических решений страховать валютные риски.