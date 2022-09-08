Усилиями судебных приставов в Карелии была возмещена задолженность по утере кормильца, у которого остались несовершеннолетние дети, пишет karelinform.ru.
Мужчина погиб в ДТП, когда ехал на автомобиле одной из петрозаводских компаний. Вдова погибшего подала на эту организацию в суд, который признал её виновной и обязал выплатить 2,4 миллиона рублей семье мужчины.
В итоге при содействии судебных приставов штраф, назначенный семье погибшего, был уплачен в полном размере.
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