Киркоров потребовал прекратить травлю Пугачёвой: "Кто мы все такие?"

Певец Филипп Киркоров уверен, что никто не имеет права нападать на Аллу Пугачёву, так как певица имеет огромные заслуги перед страной.

Филипп Киркоров ответил на вопросы журналистов на презентации клипа певца JONY. Король российской эстрады убеждён, что Алла Пугачёва не заслужила к себе негативного отношения.

"Кто мы все такие, чтобы осуждать, обсуждать, комментировать Аллу Борисовну? Какие-либо её поступки. Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!" — сказал исполнитель.

Ранее Киркоров вступился за Максима Галкина, которого глава RT Маргарита Симоньян назвала геем. Народный артист России заявил, что "местечковые постовые выдавливают людей из России".