В Ижевске утвердили эскиз памятника "Защитникам Донбасса"

Новый монумент, посвящённый защитникам Донбасса, появится около Дворца детского творчества в Ижевске. Эскиз и место размещения памятника были утверждены специальной комиссией.

В сквере уже есть памятники воинам-интернационалистам, пограничникам, скульптура, посвящённая Воздушно-десантным войскам, а также бюст Василия Маргелова.

"С инициативой установить памятник в честь защитников Донбасса вышел депутат Госдумы Олег Гарин, сенатор от Удмуртии Юрий Фёдоров, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев и депутат Госсовета УР Алексей Малюк", — сообщает udm-info.ru.