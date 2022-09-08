В Ижевске утвердили эскиз памятника "Защитникам Донбасса"

Новый монумент, посвящённый защитникам Донбасса, появится около Дворца детского творчества в Ижевске. Эскиз и место размещения памятника были утверждены специальной комиссией.
В сквере уже есть памятники воинам-интернационалистам, пограничникам, скульптура, посвящённая Воздушно-десантным войскам, а также бюст Василия Маргелова.
"С инициативой установить памятник в честь защитников Донбасса вышел депутат Госдумы Олег Гарин, сенатор от Удмуртии Юрий Фёдоров, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев и депутат Госсовета УР Алексей Малюк", — сообщает udm-info.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Продолжается военное противостояние за Балаклею.