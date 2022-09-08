Глава Ленинградской области призвал отдать России памятник Освободителям Риги

Александр Дрозденко обращался в Рижскую думу с просьбой передать памятник Освободителям Риги в Ленинградскую область. Его письмо проигнорировали в Латвии.

По мнению Дрозденко, монумент мог бы найти своё место в пограничном Ивангороде, месте, которое хранит в себе память о Великой Отечественной войне.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно быстрее снести все советские памятники, находящиеся на территории страны.

Губернатор Ленинградской области считает, что мэр Риги Мартиньш Стакис отказал в его просьбе из-за русофобии, которая культивируется сейчас на Западе.

"Убежден, что все попытки "отмены" русской культуры, переписывания истории, в конечном итоге, обречены на провал. Невозможно вычеркнуть целую страну и целую нацию, тем более, такую большую страну, как Россия и такую великую нацию как русская", — цитирует главу региона argumenti.ru.