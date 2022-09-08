В Новосибирской области грибники рассказали об опасном медведе в лесу

Россияне предупредили грибников о медведе, который живёт в Мошковском районе Новосибирской области. Об этом сообщили местные журналисты.

"Не все грибники воздерживаются от похода в лес", — написали в atas.info.

Как объяснили в издании, некоторые россияне считают, что люди распространяют эту информацию, чтобы самим получить больше грибов.