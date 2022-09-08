Снайпер бригады "Пятнашка" нашёл любовь в Великобритании во время спецоперации

Одному из бойцов интернациональной бригады "Пятнашка" ДНР посчастливилось встретить свою любовь во время СВО. Встреча влюблённых осложнялась тем, что девушка была гражданкой Великобритании.

"Пятнашку" не зря называют "легендарной" на фронте, солдаты бригады не раз доказывали своё мужество и находчивость в борьбе с украинскими националистами. Снайпер-разведчик подразделения с позывным "Хан" снял на привале развлекательный клип, который выложил в Сети, и видео помогло ему познакомиться с будущей невестой.

"В TikTok девушка обратила внимание на мой обычный клип. Но был один нюанс: эта девочка из Англии. Она русская, латвийка, живет в Англии очень давно", — рассказал военнослужащий корреспондентам URA.RU.

Молодые люди начали общаться через интернет и настолько увлеклись друг другом, что девушка решила переехать в Россию. По её словам, свадьбу влюблённые сыграют при первой возможности.