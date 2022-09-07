31-летний доброволец из Волгограда Максим Семайкин погиб в ходе СВО на Украине

31-летний доброволец из Волгограда Максим Семайкин погиб в ходе СВО на Украине.

Максим Семайкин решил участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине добровольно. Его сестра Татьяна рассказала корреспондентам V1. RU, что у Максима не было опыта в боевых действиях. Мужчина работал проводником поезда, а в начале июня решил участвовать в СВО добровольцем.

Максим любил рок-музыку и мотоциклы. В своих социальных сетях мужчина публиковал стихотворения и строчки из песен. В ноябре Максиму исполнилось бы 32 года