31-летний доброволец из Волгограда Максим Семайкин погиб в ходе СВО на Украине.
Максим Семайкин решил участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине добровольно. Его сестра Татьяна рассказала корреспондентам V1. RU, что у Максима не было опыта в боевых действиях. Мужчина работал проводником поезда, а в начале июня решил участвовать в СВО добровольцем.
Максим любил рок-музыку и мотоциклы. В своих социальных сетях мужчина публиковал стихотворения и строчки из песен. В ноябре Максиму исполнилось бы 32 года
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