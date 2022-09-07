Медведев о кадровых переменах в Британии: "Фрик-дядька ушёл, фрик-тётка пришла"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новое назначение премьер-министра Великобритании. Бориса Джонсона он обозвал "лохматым Бориской".

Кадровые перемены в Британии Медведев назвал "сменой караула".

"Фрик-дядька ушёл, фрик-тётка пришла", — написал экс-президент России в своём микроблоге.

Лиз Трасс он назвал "некомпетентной и посредственной термоядерной русофобкой". Политик РФ уверен, что у нового премьера Туманного Альбиона имеются проблемы с историей и географией.

"Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на 5 процентов", — выразил своё мнение Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что энергетически и продовольственный кризисы в Британии — это результат её же бредовых санкционных упражнений.

"Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник — лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна", — поделился своими размышлениями бывший глава РФ.

Ранее Владимир Путин на ВЭФ сказал, что победа Лиз Трасс на выборах далека от демократических принципов.