Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома

Жительница Великобритании Таня Фокс приютила в своём доме двух украинских беженок — мать и её несовершеннолетнюю дочь. По словам британки, у 38-летней женщины было настолько много чемоданов, что багаж даже не поместился в машине.

Спустя некоторое время украинка попросила у Фокс "особый" оттенок блеска для губ от Lancome. Также ей срочно понадобился крем вокруг глас с авокадо, поскольку у беженки была "очень чувствительная" кожа.

"Это убило меня. У беженца, который только прибыл в Великобританию почти без денег, живёт у меня бесплатно и ещё должен отправлять деньги домой, наверняка есть куда более важные дела?" — задалась вопросом Фокс.

Также женщина регулярно публиковала свои фотографии в социальных сетях с бокалом вина. Хозяева дома, где она поселилась, её совершенно не интересовали. Однажды украинка отправилась со своей дочерью на море. Фокс так и не смогла понять, откуда у беженки были деньги на это путешествие. В это время британке пришло сообщение, что женщина и её ребёнок скоро переезжают в другую квартиру.

"Я чувствовала досаду… и боль. Я думала, что Алёна хотя бы поблагодарит нас. Но от неё ни слова", — рассказала Фокс в издании Daily Mail.