Жительница Великобритании Таня Фокс приютила в своём доме двух украинских беженок — мать и её несовершеннолетнюю дочь. По словам британки, у 38-летней женщины было настолько много чемоданов, что багаж даже не поместился в машине.
Спустя некоторое время украинка попросила у Фокс "особый" оттенок блеска для губ от Lancome. Также ей срочно понадобился крем вокруг глас с авокадо, поскольку у беженки была "очень чувствительная" кожа.
"Это убило меня. У беженца, который только прибыл в Великобританию почти без денег, живёт у меня бесплатно и ещё должен отправлять деньги домой, наверняка есть куда более важные дела?" — задалась вопросом Фокс.
Также женщина регулярно публиковала свои фотографии в социальных сетях с бокалом вина. Хозяева дома, где она поселилась, её совершенно не интересовали. Однажды украинка отправилась со своей дочерью на море. Фокс так и не смогла понять, откуда у беженки были деньги на это путешествие. В это время британке пришло сообщение, что женщина и её ребёнок скоро переезжают в другую квартиру.
"Я чувствовала досаду… и боль. Я думала, что Алёна хотя бы поблагодарит нас. Но от неё ни слова", — рассказала Фокс в издании Daily Mail.
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