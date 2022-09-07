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Пугачёва появилась на публике в компании Урганта и Орбакайте

Общество

В Театре наций состоялась премьера спектакля "Кабаре". На мероприятие пришла Алла Пугачёва в компании Кристины Орбакайте и Ивана Урганта.

Снимок знаменитостей разместил в своём микроблоге актёр Евгений Писарев.

"Все не зря!" — подписал он фотографию улыбающихся звёзд.

Алла Пугачёва и Иван Ургант после начала спецоперации на Украине покинули Россию. Спустя несколько месяцев знаменитости, которых активно критиковали в публичном пространстве, снова вернулись на родину. Звёзды постепенно включаются в светскую жизнь столицы.

Ранее Дмитрий Песков заверил, что у Владимира Путина нормальные отношения с Пугачёвой. Высказывания Максима Галкина против СВО пресс-секретарь президента РФ раскритиковал.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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