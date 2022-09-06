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Режиссёра Манского объявили в розыск после жалобы Никиты Михалкова

Общество

После жалобы Никиты Михалкова на режиссёра Виталия Манского возбудили уголовное дело. Он объявлен в федеральный розыск.

Кинодеятель Виталий Манский в интервью Ксении Собчак позволил себе усомниться в честности председателя Союза кинематографистов России. Он заявил, что на московском международном фестивале "воруется не менее 85 процентов бюджета".

Михалков с такими обвинениями не согласился и написал заявление в правоохранительные органы на коллегу по киноиндустрии.

На Манского возбудили дело по статье "Клевета". На режиссёра появилась ориентировка с фото.

Ранее адвокат Павел Астахов призвал Манского перед судом ответить за свои слова.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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