После жалобы Никиты Михалкова на режиссёра Виталия Манского возбудили уголовное дело. Он объявлен в федеральный розыск.
Кинодеятель Виталий Манский в интервью Ксении Собчак позволил себе усомниться в честности председателя Союза кинематографистов России. Он заявил, что на московском международном фестивале "воруется не менее 85 процентов бюджета".
Михалков с такими обвинениями не согласился и написал заявление в правоохранительные органы на коллегу по киноиндустрии.
На Манского возбудили дело по статье "Клевета". На режиссёра появилась ориентировка с фото.
Ранее адвокат Павел Астахов призвал Манского перед судом ответить за свои слова.
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