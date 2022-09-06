Ксению Собчак вызвали по повестке правоохранительных органов. Журналистка объяснила, почему привлекла внимание силовиков.
Собчак заявила, что злопыхателям рано радоваться.
"И пока вы радостно потираете руки, сломаю ваши надежды (как и всегда)", — написала знаменитость.
Журналистка рассказала, что стала свидетелем по делу о клевете, которую Никита Михалков увидел в заявлении режиссёра Виталия Манского. Кинодеятель сказал в интервью Ксении Собчак, что "воруется на Московском международном фестивале не меньше 85 процентов бюджета".
Манский отметил, что Михалкова его слова обидели, поэтому тот написал заявление в МВД.
"Там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания", — объяснила Ксения Анатольевна.
Ранее Алла Пугачёва заявила, что "исчез прекрасный человек Никита Михалков".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.