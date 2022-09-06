Собчак вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ

Ксению Собчак вызвали по повестке правоохранительных органов. Журналистка объяснила, почему привлекла внимание силовиков.

Собчак заявила, что злопыхателям рано радоваться.

"И пока вы радостно потираете руки, сломаю ваши надежды (как и всегда)", — написала знаменитость.

Журналистка рассказала, что стала свидетелем по делу о клевете, которую Никита Михалков увидел в заявлении режиссёра Виталия Манского. Кинодеятель сказал в интервью Ксении Собчак, что "воруется на Московском международном фестивале не меньше 85 процентов бюджета".

Манский отметил, что Михалкова его слова обидели, поэтому тот написал заявление в МВД.

"Там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания", — объяснила Ксения Анатольевна.

Ранее Алла Пугачёва заявила, что "исчез прекрасный человек Никита Михалков".