Путин: нужно уделить внимание развитию снегоходного туризма

По мнению российского президента Владимира Путина, сегодня важно уделить внимание развитию снегоходного туризма. В рамках этого направления необходимо проработать схему оформления прав на управления этим видом транспорта, отметил президент.

По его словам, нелепо требовать у лиц, желающих управлять снегоходом, права "как у тракториста", тогда как они должны быть как для управления автомобилем, добавил президент в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития туризма в России.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв доложил Путину, что снегоходную индустрию в РФ можно назвать практически неразвитой, невзирая на имеющийся в стране потенциал в этой сфере. Это необходимо изменить, уверен Цивилёв.