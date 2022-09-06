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Актрисе Рудиной назначили штраф за дискредитацию армии РФ

Общество

По решению Тверского суда Москвы актрисе Татьяне Рудиной был назначен штраф за дискредитацию российской армии в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Поводом для открытия административного дела против Рудиной стал пост в соцсетях на тему спецоперации на Украине, носивший негативный характер.

Актриса имеет право подать апелляцию на обжалование этого решения, пока оно не вступило в силу. Суд слушал дело, касающееся артистки, в закрытом режиме, сама Рудина на нём не присутствовала.

6 сентября также слушалось дело другой российской актрисы, Кристины Асмус, также по поводу дискредитации армии. Артистка также предпочла не присутствовать на заседании.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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