Украинская певица Светлана Лобода уверена, что среди российских исполнителей она удерживала первенство.
Лобода в беседе с блогером Екатериной Гордеевой* заверила, что не намерена выступать в России и Белоруссии. Она рассказала, что после начала спецоперации на Украине отменила свой концертный тур и вернула все деньги. Певица рассказала также, что не соглашается выступать на частных мероприятиях.
Лобода пожаловалась, что на неё нападают со всех сторон.
"Сначала боты писали одну и ту же фразу: "Где вы были восемь лет?” Сейчас новая фраза: "Почему вы разговариваете на русском языке"", — сказала исполнительница хита "Твои глаза".
Ранее сообщалось, что Лобода приехала на Украину и побывала в разрушенном Ирпене.
* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.