Светлана Лобода убеждена, что являлась певицей "номер один" в России

Украинская певица Светлана Лобода уверена, что среди российских исполнителей она удерживала первенство.

Лобода в беседе с блогером Екатериной Гордеевой* заверила, что не намерена выступать в России и Белоруссии. Она рассказала, что после начала спецоперации на Украине отменила свой концертный тур и вернула все деньги. Певица рассказала также, что не соглашается выступать на частных мероприятиях.

Лобода пожаловалась, что на неё нападают со всех сторон.

"Сначала боты писали одну и ту же фразу: "Где вы были восемь лет?” Сейчас новая фраза: "Почему вы разговариваете на русском языке"", — сказала исполнительница хита "Твои глаза".

Ранее сообщалось, что Лобода приехала на Украину и побывала в разрушенном Ирпене.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.