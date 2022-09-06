В Нижнем Новгороде начали в тестовом режиме работать камеры, которые фиксируют использование телефона за рулём автомобиля.
"Реализация этой опции в настоящее время возможна на 13 комплексах фотовидеофиксации в Нижнем Новгороде. На каких именно участках они установлены — не уточняется", — приводит слова "Центра развития транспортных систем" newsnn. ru.
Отмечается, что после тестового режима будет принято окончательное решение относительно дальнейшего использования фиксирующих устройств на дорогах.
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