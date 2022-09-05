В Омске прошла церемония вручения lV региональной премии "Народный герой-2022"

В Омске прошла церемония вручения lV региональной премии "Народный герой-2022".

Премией "Народный герой" отмечаются люди, дела и поступки которых можно назвать примером доброты и чести. Торжественный вечер открыл губернатор Омской области Александр Бурков, сообщает Om1.ru.

Бурков отметил, что добрые и порядочные люди не восхваляют свои успехи и достижения. По его словам, эти люди скромны, но они достойны того, чтобы об их жизни и поступках знали все.

"Это люди, которые живут ради окружающих — для тех, кого они порой даже не знают и не встречали. Вся их жизнь наполнена добром", — заявил Бурков.

Всего было представлено 12 номинаций: "Благотворительность, "Инициатива", "Инновация", "Интеллект", "Продвижение", "Патриотизм", "Спорт", "Профессионализм", "Талант", "Самоотверженность" и "Юность". Голосование проходило с 28 июля по 31 августа на официальном сайте мероприятия, а также по телефону через СМС и WhatsApp.