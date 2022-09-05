Байден обозвал идиотом протестующего, помешавшему ему выступить на митинге

Президент США Джозеф Байден обозвал сторонника Дональда Трампа идиотом за то, что он перебил его на митинге.

Байден выступил на митинге в штате Висконсин.

"Мы продолжаем вести борьбу за душу Америки", — сказал Байден.

В этот момент один из присутствующих на митинге граждан Америки стал выкрикивать лозунги, стараясь перебить речь главы США.

Нарушителя порядка пытались приструнить, но Байден призвал его не задерживать.

"Отпустите его. Послушайте, каждый имеет право быть идиотом", — сказал президент США, которому пришлось прервать свою речь.

Ранее Байден столкнулся с оскорблениями слушателя в ходе выступления в Филадельфии.