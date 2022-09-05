Садальский пожаловался на то, что стал врагом Украины: "Отлично поработало СБУ"

Станислав Садальский рассказал, какие санкции наложила на него Украина. Актёр надеется, что ещё успеет прогуляться по Одессе.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поведал, что попал в список "Моротворца" одним из первых, ещё в 2014. Он отметил, что ему, украинцу по матери, запретили въезд в страну и работу на киностудии Довженко.

"Отлично поработало СБУ, указала на сайте адреса квартир, в которых уже не жил", — написал заслуженный артист РСФСР.

71-летний актёр признался, что ему странно равнодушие мировой правозащиты к нарушению свободы и независимости СМИ.

"Хотелось бы дожить, чтобы прогуляться свободно по моей обожаемой Одессе", — написал артист.

Ранее Садальский нарядился в украинскую вышиванку и заявил, что Киев — мать городов русских.