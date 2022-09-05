Станислав Садальский рассказал, какие санкции наложила на него Украина. Актёр надеется, что ещё успеет прогуляться по Одессе.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поведал, что попал в список "Моротворца" одним из первых, ещё в 2014. Он отметил, что ему, украинцу по матери, запретили въезд в страну и работу на киностудии Довженко.
"Отлично поработало СБУ, указала на сайте адреса квартир, в которых уже не жил", — написал заслуженный артист РСФСР.
71-летний актёр признался, что ему странно равнодушие мировой правозащиты к нарушению свободы и независимости СМИ.
"Хотелось бы дожить, чтобы прогуляться свободно по моей обожаемой Одессе", — написал артист.
Ранее Садальский нарядился в украинскую вышиванку и заявил, что Киев — мать городов русских.
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