Политолог о словах Путина про "страну восходящего солнца": глубинная символика

Политолог Анатолий Гагарин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия — это страна восходящего солнца.

Руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин считает, что слова президента РФ содержат "глубинную символику".

"Сейчас у России остается один из возможных путей для ускоренного развития — это именно сделать упор на развитие этой части страны. Давно к Востоку, к Дальнему Востоку, к Крайнему Востоку у президента существует интерес, он его активно подпитывает и развивает", — отметил Гагарин.

Эксперт убеждён, что развитию Дальнего Востока ускорится.

"Для нас сейчас взаимоотношения с азиатским анклавом тех стран, которые там находятся, это одна из приоритетных задач. И, конечно, её удобнее решать именно через эту часть России, которая традиционно считается восточноазиатской частью. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время этот перекос в экономическом, инфраструктурном и другом развитии, которое существует между центральными регионами и регионами Дальнего Востока и Сибири, будет выправлен", — сказал политолог.

Гагарин отметил, что России необходимо использовать геополитические и географические возможности страны.

"Думаю, что в ближайшее время мы увидим расцвет этих регионов, к которым относятся и Магаданский край, и Чукотка как Чукотский национальный территориальный округ, входящий в состав Магаданской области", — выразил свою точку зрения эксперт.