Журналиста Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене

Журналиста Ивана Сафронова осудили на 22 года колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Журналиста обвинили в государственной измене. По версии ФСБ, бывший сотрудник "Коммерсанта" передавал секретную информацию зарубежным спецслужбам. Сам Сафронов заявляет, что уголовное дело связано с его журналисткой работой.

Приговор прокомментировала Ксения Собчак.

"Впереди обжалование, конечно, но ни на что оно не повлияет, будем честными. "Госизмена" это та статья, по которой человека не отбить обратно", — написала журналистка.