Журналиста Ивана Сафронова осудили на 22 года колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Журналиста обвинили в государственной измене. По версии ФСБ, бывший сотрудник "Коммерсанта" передавал секретную информацию зарубежным спецслужбам. Сам Сафронов заявляет, что уголовное дело связано с его журналисткой работой.
Приговор прокомментировала Ксения Собчак.
"Впереди обжалование, конечно, но ни на что оно не повлияет, будем честными. "Госизмена" это та статья, по которой человека не отбить обратно", — написала журналистка.
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