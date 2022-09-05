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Рожков из "Уральских пельменей" пошутил над Пугачёвой на тему ношенной обуви

Общество

Юморист Андрей Рожков из шоу "Уральские пельмени" обратился к Алле Пугачёвой с необычной просьбой. Он уверен, что обещание Примадонны "набить морду" адресовано именно ему.

Рожков из "Уральских пельменей" пошутил над Пугачёвой на тему ношенной обуви

Комик обратился к народной артистке СССР, которая вернулась в Россию после длительного пребывания за границей.

Андрей Рожков, который нередко играет бабушек, попросил у певицы какие-нибудь "старые штиблеты сорокалетней давности". Он объяснил, что обувь ему нужна для выступления. Взамен артист обещал подарить звезде новую обувь.

"Алла Борисовна, ну что вы так реагируете, ей Богу. Ну мы же пошутили. Ботинки реально нужны", — объяснил Рожков.

Ранее стало известно, что на фасаде "Останкино" бегущей строкой снова оставили обидное послание Алле Пугачёвой. У Примадонны спрашивали, где она потеряла мужа. Текст содержал нецензурную лексику.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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