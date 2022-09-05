Диетолог Соломатина предупредила о смертельной опасности съедобных грибов

Сезон сбора грибов в разгаре, но незнание правил их обработки может привести к печальным последствиям, предупреждает диетолог Елена Соломатина. Врач рассказала Москве 24, как правильно подготовить грибы для консервации, чтобы избежать смертельной опасности.

"Гриб он же пористый, он как губка, и промыть его сложно, потому что грязь, частички земли могут быть в самих порах", — предупреждает специалист.

Ботулотоксин — опасный для жизни и здоровья человека нейротоксин, который может вырабатываться в грибах во время консервации. Поэтому перед домашней заготовкой необходимо тщательно промыть продукт, а затем проварить. Повторить процедуру нужно дважды, сообщает Соломатина.

"Открыли баночку. Она ничем посторонним не пахнет, вкус неизмененный. Но, поев содержимое, вполне можно отправиться на тот свет. Потому что этот нейротоксин останавливает дыхание и всё — паралич".