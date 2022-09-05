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Жители Казани испугались за курящих на краю крыши подростков

Общество

Неравнодушные жители Казани обратили внимание, что на крыше одной из многоэтажек сидят молодые люди и курят. Об этом пишет inkazan.ru.

Инцидент произошёл на улице Дубравная, на крыше дома номер 29. Группа молодых людей, состоящая из пяти человек, гуляла по крыше. А одна девушка из компании сидела на краю кровли, свесив ноги вниз, и курила.

Фото курящих на краю крыши подростков появилось в городских соцсетях. Некоторые выразили возмущение увиденным, но нашлись и такие, которые в шутку посоветовали горожанам "не мешать естественному отбору".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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