За разжигание национальной вражды житель Новотроицка выплатит 300 тысяч рублей

Житель Новотроицка был оштрафован судом на 300 тыс. рублей за размещение экстремистских записей в соцсети.

Судебный процесс над новотройчанином окончился 5 сентября. Мужчину признали виновным в публикации записи, порочащей представителей одной из национальностей.

"Находясь у себя дома, мужчина разместил в открытом доступе записи экстремистского характера", — сообщил представитель пресс-службы суда.

Подсудимый частично согласился с предъявленным обвинением, пишет портал 56orb.ru. Он пояснил, что графические изображения и высказывания опубликовал именно он, но не преследовал цели кого-либо оскорбить.

Суд учёл доходы обвиняемого и потому отвёл ему 30 дней на уплату штрафа в размере 300 тысяч рублей в государственную казну.