Житель Новотроицка был оштрафован судом на 300 тыс. рублей за размещение экстремистских записей в соцсети.
Судебный процесс над новотройчанином окончился 5 сентября. Мужчину признали виновным в публикации записи, порочащей представителей одной из национальностей.
"Находясь у себя дома, мужчина разместил в открытом доступе записи экстремистского характера", — сообщил представитель пресс-службы суда.
Подсудимый частично согласился с предъявленным обвинением, пишет портал 56orb.ru. Он пояснил, что графические изображения и высказывания опубликовал именно он, но не преследовал цели кого-либо оскорбить.
Суд учёл доходы обвиняемого и потому отвёл ему 30 дней на уплату штрафа в размере 300 тысяч рублей в государственную казну.
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