В Хабаровском крае предложили называть семьи с двумя детьми "малокомплектными"

Благополучной должна считаться только многодетная семья, а если у родителей один или два ребёнка, эту семью стоит называть "малокомплектной".

С таким предложением выступил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Мы должны ввести может быть термин "малокомплектная семья", там где один-два ребенка. Нам нужно изменить отношение к многодетности", — заявил он в своём выступлении на Восточном экономическом форуме.

Также чиновник предложил формировать благополучный образ многодетной семьи в российской культуре, в том числе с помощью кинематографа.