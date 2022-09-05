Благополучной должна считаться только многодетная семья, а если у родителей один или два ребёнка, эту семью стоит называть "малокомплектной".
С таким предложением выступил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
"Мы должны ввести может быть термин "малокомплектная семья", там где один-два ребенка. Нам нужно изменить отношение к многодетности", — заявил он в своём выступлении на Восточном экономическом форуме.
Также чиновник предложил формировать благополучный образ многодетной семьи в российской культуре, в том числе с помощью кинематографа.
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