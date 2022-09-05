Суд в Уфе вынес приговор игроку хоккейного клуба "Салават Юлаев" Анвару Сулейманову. За дачу взятки военному комиссару спортсмена приговорили к пяти годам условно.
По мнению следствия, хоккеист пытался уклониться от военной службы, для чего решил приобрести военный билет. Согласно данным уголовного дела, он передал деньги посреднику, который и подкупил военного комиссара.
Защита Сулейманова настаивала, что преступление было неоконченным, так как замысел не удалось довести до конца.
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