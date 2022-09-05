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Адвокат Тютюнникова: выход голым на балкон грозит тюремным сроком

Общество

Гражданину, который вышел голым на балкон и был замечен детьми, грозит реальный тюремный срок, заявила адвокат МКА "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова. Так, человека могут обвинить в развратных действиях.

Как подчеркнула эксперт, при этом совсем необязательно, чтобы у суда были весомые доказательства.

"Находясь в квартире, в том числе и на балконе, можно ходить голым или заниматься сексом, пока тебя не увидели в незакрытое окно дети и не сообщили об увиденном родителям. В этом случае есть риск попасть под уголовную статью 135 за развратные действия", — пояснила юрист РИА Недвижимость.

Срок заключения может составить 12 лет.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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