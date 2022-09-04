Дробыш обратился к покойному Горбачёву: Вы сделали нас счастливыми и свободными

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш, как и Алла Пугачёва, высоко оценил заслуги Михаила Горбачёва перед россиянами. Шоумен считает, что глава СССР подарил людям свободу.

Деятель шоу-изнеса адресовал первому и единственному президенту СССР много добрых слов.

"Очень долго страна ждала такого человека, как Вы. Вы пришли и освободили её. Вы освободили всех нас. Вы сделали нас счастливыми и свободными. Вы научили нас по-настоящему ценить свободу", — написал Дробыш в своём микроблоге.

Отметил продюсер и особую любовь Горбачёва к супруге Раисе Максимовне. Дробыш отметил, что благодаря президенту СССР перед русскими людьми открылся весь мир, они получили доступ к музыке, Библии и Корану.

"Вы дали возможность целому поколению с лёгкостью смотреть в будущее и добиваться успехов не только в пределах нашей страны, но и во всём мире. Вечная память", — поделился своим мнением музыкант.

Ранее Алла Пугачёва призналась, что смерть Михаила Горбачёва вызвала у неё рыдания. Примадонна считает, что президент СССР разрушил "Империю Зла".