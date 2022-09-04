Петросян пригрозил врагам России: "Муравьи им в брюки. Перца им туда же!"

Юморист Евгений Петросян разразился изощрённой руганью в адрес врагов и недоброжелателей.

Петросян, который открыто выражает свою патриотическую позицию, рассказал, как следует поступать с теми, кто строит России козни.

"Как говорил один мой персонаж: "Муравьи им в брюки. Перца им туда же! Чупа-Чупс им в ноздрю, песок им в зубную пасту. Пусть к них на пляже в плавках резинка лопается! Дятел им в лоб, кнопки им в носки! Пьяных ёжиков им в кровать… Да!… чуть не забыл: пчёл им под язык", — написал артист в своём микроблоге.

Ранее Евгения Петросяна обидели высказывания в программе Владимира Соловьёва. В ТВ-передаче записали всех юмористов в предатели родины. Артист попросил не "стричь всех под одну гребёнку".