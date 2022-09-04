Песков о желании Кадырова уйти на покой: сообщения пока не материализовались

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Чеченской республики о скорой отставке.

Песков объяснил, что пока Кадыров остаётся на своей должности.

"Эти сообщения пока никак не материализовались, он продолжает руководить регионом", — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее глава Чеченской республики неожиданно для всех заявил, что он "слишком долго" находится на своём посту и "заслужил бессрочный отпуск". Кадыров отмечал, что ему следует уйти самому, "пока не выгнали".