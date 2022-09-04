Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Чеченской республики о скорой отставке.
Песков объяснил, что пока Кадыров остаётся на своей должности.
"Эти сообщения пока никак не материализовались, он продолжает руководить регионом", — сказал пресс-секретарь президента России.
Ранее глава Чеченской республики неожиданно для всех заявил, что он "слишком долго" находится на своём посту и "заслужил бессрочный отпуск". Кадыров отмечал, что ему следует уйти самому, "пока не выгнали".
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