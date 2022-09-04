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Арестович показал фото с арбузом и HIMARS с фронта: "Как дела на Херсонщине?"

Общество

Алексей Арестович с помощью одного необычного фотоснимка проиллюстрировал ситуацию на Херсонщине.

Военнослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ

Советник офиса Владимира Зеленского опубликовал снимок с фронта. На фото на переднем плане стоит военнослужащий ВСУ с арбузом в руках, а на заднем фоне запечатлена американская реактивная система залпового огня HIMARS в действии.

"К вопросу о том, как дела на Херсонщине?" — подписал фотографию украинский военный аналитик.

Помощник Зеленского объяснял, что продвижение украинской армии на юге идёт крайне медленными темпами. Наступление, по его словам, сопровождается большими потерями. При этом Арестович заверял, что ВСУ удаётся уничтожать военные склады Вооружённых сил России.

Ранее Алексей Арестович описал положение армии РФ под Херсоном фразой из фильма режиссёра Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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