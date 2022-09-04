DM: британский миллионер Оверли бросил жену и детей ради украинской беженки

После начала военной спецоперации беженка отправилась в Великобританию, где её приютил 52-летний экс-глава кредитной фирмы Wonga Хакон Оверли в своём поместье в графстве Суррей. Однако вскоре после знакомства с украинкой миллионер ушёл из семьи.

"Он бросил жену Имоджен и их детей через несколько месяцев после прибытия беженки", — сообщает британский таблоид Daily Mail.

В издании отметили, что Оверли активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.