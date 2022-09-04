После начала военной спецоперации беженка отправилась в Великобританию, где её приютил 52-летний экс-глава кредитной фирмы Wonga Хакон Оверли в своём поместье в графстве Суррей. Однако вскоре после знакомства с украинкой миллионер ушёл из семьи.
"Он бросил жену Имоджен и их детей через несколько месяцев после прибытия беженки", — сообщает британский таблоид Daily Mail.
В издании отметили, что Оверли активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.