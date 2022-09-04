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Карикатура Шукшиной на Кремль совпала с обложкой The Economist: Найди 5 отличий

Общество

Мария Шукшина поражена тем, что у неё открылся пророческий дар. За несколько дней до выхода британского журнала актриса изобразила похожую карикатуру на Кремль.

Карикатура Шукшиной на Кремль совпала с обложкой The Economist: Найди 5 отличий

У поклонников заслуженной артистки России закрались подозрения, что Британия украла идею обложки для своего журнала у Марии Шукшиной.

Сама актриса отметила, что она просто предчувствует тенденции, "ещё до того, как они озвучены рупором глобалистов".

Артистка сравнила свою картинку под названием "Кремль на шпагате", которую она нарисовала, 28 августа и обложку популярного британского журнала "The Economist" от 3 сентября 2022 года.

"Называется "Разъединенные Штаты Америки". Найди 5 отличий, как говорится", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Шукшина считает, что её предчувствие разделяют многие государственные деятели.

"Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит" (Мф 12:25). — привела актриса цитату из Евангелия.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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