Веселовский: Спецоперация может пойти в совершенно неожиданном ключе

Проводя открытый урок для школьников Калининграда, Владимир Путин назвал целью СВО на Украине "ликвидацию антироссийского анклава" в этой стране.

Политолог Сергей Веселовский предложил интерпретировать эти слова российского президента с медицинской точки зрения. Тогда они могли бы звучать примерно так:

… на части территории образовалась раковая опухоль. Если её срочно не удалить, то метастазы распространятся по всему организму. Болезнь зашла так далеко, что промедление — смерти подобно. "Сейчас наши хирурги в погонах аккуратно эти метастазы удаляют. Происходит естественный процесс — хирургическим путем уничтожается онкологическое заболевание, которое захватило часть нашего большого русского организма", — пояснил политолог порталу "Журналистская правда".

По его словам, мирное население — здоровые клетки организма, и "доктора" очень стараются их сохранить, "минимизировать потери и разрушения". Но, как и настоящий рак, болезнь Украины может развиваться не только постепенно, но и вспышками. Одной такой стала ситуация с Запорожской АЭС.

"Не знаю, какие могут происходить еще события, которые неожиданно и круто изменят ситуацию, происходящую на территории бывшей Украины. Не исключено, что хирург примет решение, что какой-то орган уже неизлечим и его надо удалить полностью для спасения всего организма. Рак непредсказуем. Ход операции может пойти в совершенно неожиданном ключе. Я знаю только одно: отказа от операции быть не может. Раз положили больного на операционный стол, то должны его спасти".