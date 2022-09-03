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Галкин ответил на травлю с экранов российского ТВ: "Придворный крепостной театр"

Общество

Максим Галкин опубликовал подборку видео, на котором его поливают грязью на ТВ. Шоумен оценил юмор политического стендапа.

Галкин ответил на травлю с экранов российского ТВ: "Придворный крепостной театр"

Галкин разместил в своём микроблоге фрагмент видео команды КВН "Раисы". Там нарженная в императрицу женщина увереяет, что Галкина никто не казнил, а он просто сам уехал в Израиль.

Далее следует видео, на котором депутат Виталий Милонов призывает дать Галкину пинка под его "жёлтые штанишки". Представитель Госдумы РФ заявляет, что супруга Аллы Пугачёвой нельзя пускать в Россию.

Юморист прокомментировал нападки в свой адрес.

"Что-то придворный крепостной театр сдаёт позиции. У Милонова стендап зачётнее, неожиднные образы, хотя тему попы до конца не раскрыл, его манит моя или любая резиновая?" — написал артист в социальных сетях.

Ранее Алла Пугачёва на школьной линейке пообещала "набить морду" одному человеку.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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