Максим Галкин опубликовал подборку видео, на котором его поливают грязью на ТВ. Шоумен оценил юмор политического стендапа.
Галкин разместил в своём микроблоге фрагмент видео команды КВН "Раисы". Там нарженная в императрицу женщина увереяет, что Галкина никто не казнил, а он просто сам уехал в Израиль.
Далее следует видео, на котором депутат Виталий Милонов призывает дать Галкину пинка под его "жёлтые штанишки". Представитель Госдумы РФ заявляет, что супруга Аллы Пугачёвой нельзя пускать в Россию.
Юморист прокомментировал нападки в свой адрес.
"Что-то придворный крепостной театр сдаёт позиции. У Милонова стендап зачётнее, неожиднные образы, хотя тему попы до конца не раскрыл, его манит моя или любая резиновая?" — написал артист в социальных сетях.
Ранее Алла Пугачёва на школьной линейке пообещала "набить морду" одному человеку.
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