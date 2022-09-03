В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачёвым

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым началась в московском Колонном зале Дома Союзов.

Доступ для посетителей открыт с 10 утра по столичному времени.

Прощание организуется протокольной службой администрации президента России.

Известно, что после церемонии, первого президента СССР захоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что 91-летний Горбачёв скончался 30 августа в больнице после продолжительной болезни.