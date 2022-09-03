Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым началась в московском Колонном зале Дома Союзов.
Доступ для посетителей открыт с 10 утра по столичному времени.
Прощание организуется протокольной службой администрации президента России.
Известно, что после церемонии, первого президента СССР захоронят на Новодевичьем кладбище.
Напомним, что 91-летний Горбачёв скончался 30 августа в больнице после продолжительной болезни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.