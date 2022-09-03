Жители Харьковской области получили российские паспорта

Первые 15 жителей Волчанского района Харьковской области получили российские паспорта, сообщили в администрации региона.

Документы вручили новым гражданам Российской Федерации в торжественной обстановке.

"Жители Волчанского района, которые первыми подали документы на приобретение российского гражданства, уже получили красные паспорта. Церемония вручения первых 15 паспортов РФ прошла в Волчанском Доме Культуры", — говорится в сообщении администрации.

Ранее первые десять человек получили паспорта России жители Купянска в конце августа.