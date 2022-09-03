Первые 15 жителей Волчанского района Харьковской области получили российские паспорта, сообщили в администрации региона.
Документы вручили новым гражданам Российской Федерации в торжественной обстановке.
"Жители Волчанского района, которые первыми подали документы на приобретение российского гражданства, уже получили красные паспорта. Церемония вручения первых 15 паспортов РФ прошла в Волчанском Доме Культуры", — говорится в сообщении администрации.
Ранее первые десять человек получили паспорта России жители Купянска в конце августа.
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