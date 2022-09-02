WarGonzo: Военного корреспондента Пегова задержала полиция в Москве

В Москве задержали российского журналиста Семёна Пегова.

Telegram-канал WarGonzo пишет, что Семён Пегов хотел заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали на журналиста заявление, так как он якобы угрожал администратору гостиницы.

На заре своей карьеры Пегов работал в ВГТРК. Он освещал конфликты в Абхазии, Египте, Сирии. После Пегов делал репортажи о событиях в Майдане, Крыму, Донбассе. Он работал также на юго-востоке Украины.