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WarGonzo: Военного корреспондента Пегова задержала полиция в Москве

Общество

В Москве задержали российского журналиста Семёна Пегова.

Telegram-канал WarGonzo пишет, что Семён Пегов хотел заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали на журналиста заявление, так как он якобы угрожал администратору гостиницы. 

На заре своей карьеры Пегов работал в ВГТРК. Он освещал конфликты в Абхазии, Египте, Сирии. После Пегов делал репортажи о событиях в Майдане, Крыму, Донбассе. Он работал также на юго-востоке Украины. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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