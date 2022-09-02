Иван Ургант выступил в коллаборации со эпатажной группой ЛСП. Состоялась премьера песни "Сектор приз", в которой поётся о Леониде Якубовиче.
Оставшийся без работы на Первом канале Ургант пытается преуспеть в музыкальной карьере. Шоумен выступает со своими песнями под псевдонимом Гриша Ургант.
Телеведущий прибегает также к сотрудничеству с другими музыкантами. В Сети опубликовали песню, рассказывающую о передаче "Поле Чудес".
"Сектор "Приз! Старый лис усмехается в усы. На мой риск крутит барабан, барабан, барабан. Но банкротам никогда не выпадает сектор "Приз", — поётся в песне.
Ургант в творческом тандеме читает рэп, а также выступает в роли гитариста.
Ранее Якубович назвал ошибкой закрытие шоу "Вечерний Ургант".
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