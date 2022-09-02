В рестораны "Вкусно — и точка" в сентябре снова вернётся картофель фри

Посетители ресторанов "Вкусно — и точка" вновь увидят картофель-фри в меню уже в сентябре благодаря тому, что владельцам удалось договориться с поставщиками качественного картофеля, в том числе импортного. Об этом рассказали в пресс-службе "Вкусно — и точка".

"Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Картофель фри появится во всех предприятиях сети в течение сентября", — пояснили в пресс-службе компании корреспонденту ТАСС.

Представители "Вкусно — и точка" добавили, что вновь появившиеся палочки картофеля-фри будут слегка крупнее тех, что были раньше.