В Сети появились кадры, на которых Владимир Путин остановил кортеж, чтобы перекинуться несколькими словами с жителями Калининграда, которые собрались у дороги.
Путин посетил с рабочим визитом Калининград. На видео заметно, как по дороге движется вереница одинаковых чёрных автомобилей. Внезапно кортеж остановился и из одной из машин вышел Путин.
"Губернатор не обижает?" — обратился Путин к калининградцам.
Жители самого западного региона России ответили главе государства множеством голосов.
"Нет!";
"Спасибо";
"Молодец";
"Смелый человек", — слышатся голоса за кадром.
Ранее Путин на встрече со школьниками в Калининграде сказал, что миссия спецоперации — уничтожить антироссийский анклав на Украине.
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