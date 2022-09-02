Путин обратился к жителям Калининграда, остановив кортеж: Губернатор не обижает?

В Сети появились кадры, на которых Владимир Путин остановил кортеж, чтобы перекинуться несколькими словами с жителями Калининграда, которые собрались у дороги.

Путин посетил с рабочим визитом Калининград. На видео заметно, как по дороге движется вереница одинаковых чёрных автомобилей. Внезапно кортеж остановился и из одной из машин вышел Путин.

"Губернатор не обижает?" — обратился Путин к калининградцам.

Жители самого западного региона России ответили главе государства множеством голосов.

"Нет!"; "Спасибо"; "Молодец"; "Смелый человек", — слышатся голоса за кадром.

Ранее Путин на встрече со школьниками в Калининграде сказал, что миссия спецоперации — уничтожить антироссийский анклав на Украине.